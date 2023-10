Giuffredi risponde a Garcia: “Mario Rui non gli ha detto di non condividere le mie parole”

Rudi Garcia ha detto in conferenza stampa che Mario Rui gli ha riferito di aver preso le distanze dalle parole del suo procuratore Mario Giuffredi, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Non si è fatta attendere la risposta dell’agente sul profilo Instagram della sua agenzia (maratfootball): “Non ho intenzione di rispondere al signor Garcia. Ma ho il sacrosanto dovere di precisare che MAI il mio assistito, Mario Rui, ha detto a lui di non condividere le mie parole”.

Foto: Instagram Mario Rui