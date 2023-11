Giuffredi: “Inzaghi è prevenuto nei confronti di Kastanos, gli allenatori che non propongono gioco non impiegano calciatori tecnici”

L’agente Mario Giuffredi, procuratore di Kastanos, è intervenuto a TuttoSalernitana, trasmissione andata in onda sul canale SeiTv, rilasciando queste dichiarazioni:

“La Salernitana era in difficoltà già con Paulo Sousa, non è poi mai facile rimettere le squadre sul binario giusto quando la stagione prende una brutta piega. Il compito di Inzaghi è difficile. Kastanos? La sua gestione da parte del tecnico è prevenuta, lo fai giocare col Cagliari e fa una partita normale poi lo fai fuori dalla gara successiva, significa essere prevenuti, aveva questa idea in testa dall’inizio. Ho constatato che allenatori che non propongono gioco, come Nicola e Inzaghi, non puntano su giocatori come il cipriota ma su calciatori meno tecnici. Ogni allenatore pensa di avere la verità in tasca, arriva in un posto e propone delle situazioni diverse. Kastanos da quando è a Salerno è stato determinante in tutti e due gli anni della salvezza. Se poi arriva un allenatore prevenuto ed esclude un giocatore che è stato determinante avrà le sue motivazioni che non condivido. Queste scelte però dovranno portare dei benefici alla Salernitana altrimenti vorrà dire che si sarà sbagliato”.

Sul mercato di gennaio:

“Quando la Salernitana fu presa da Sabatini ed era in quella situazione, il primo procuratore a portare un giocatore a Salerno sono stato io con Sepe. Ho avuto il coraggio di mandarlo in una situazione disperata, se sei ultimo con distacco devi intervenire con tanti soldi per convincere i giocatori. Devono essere affascinati dall’allenatore e deve essere bravo il direttore a convincerli. Vedo un compito difficile perchè ci saranno tanti soldi da investire e non so se il presidente lo farà. Non so poi se Inzaghi ha un appeal importante per convincere i giocatori come fatto da Sabatini, resta una situazione difficile. Lo scorso anno il Verona era ultimo e nessuno ci voleva andare. De Sanctis comunque è un dirigente capace e ha fatto delle ottime cose, forse qualcosa ha sbagliato ma chi non sbaglia. È all’altezza per convincere i giocatori a venire ma bisogna avere i mezzi economici e un allenatore che ha appeal”.

Foto: Twitter Salernitana