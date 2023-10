Giuffredi: “Garcia in Napoli-Fiorentina? Non commento, parla il campo. Nessuno può pensare di minare la mia credibilità”

Queste altre dichiarazioni dell’agente Mario Giuffredi a TvPlay su Rudi Garcia:

“Non voglio parlare dell’operato di Garcia in Napoli-Fiorentina. La lascio commentare agli addetti ai lavori: quello che spiega il campo è sotto gli occhi di tutti”.

“Io un agente che piange? Quel verbo non è mai esistito nel mio vocabolario. Chi mi conosce ed avrà sentito queste parole sicuramente avrà riso di gusto. La mia storia dice che mi appartiene un solo verbo: combattere e non piangere. Aggiungo un aggettivo per definirmi: credibile. Ogni agente deve esser credibile per lavorare a questi livelli e nessuno può pensare di minare la mia credibilità nel rapporto con i miei assistiti”.

Foto: screenshot Youtube