Giuffredi: “Di Lorenzo vuole legarsi a vita al Napoli. Politano ha dimostrato che è forte”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del futuro del capitano del Napoli: “Ci sta abituando a sempre cose positive, secondo me può ancora sbalordirci. Lui ha il desiderio di legarsi a vita al Napoli, tiene molto al club, alla città, sta benissimo e quando è così non c’è gratificazione migliore per il club e per un giocatore che vi siano questi sentimenti. Bisogna essere ovviamente in due a volerlo e se sarà così saremo tutti contenti”.

Su Politano: “Abbiamo lavorato bene per creare i presupposti giusti per farlo rimanere, ha dimostrato di essere un calciatore forte e da Napoli, siamo felici di aver mediato quest’estate in modo da consentirne la permanenza in azzurro”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli