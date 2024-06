Giuffredi: “Cinque anni di contratto per Folorunsho. Di Lorenzo? Vuole stare sereno, il Napoli sa come la penso”

L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai media presenti, tra cui i colleghi di Sportitalia, a margine del summit andato in scena oggi al Britannique Hotel per discutere del futuro di Giovanni Di Lorenzo e del rinnovo – secondo previsioni – di Folorunsho: “Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo. Per quanto riguarda Di Lorenzo preferisco non parlare proprio perché il ragazzo è agli Europei, vuole stare sereno e loro sanno il mio pensiero qual è.

Poi ha proseguito: “Cinque anni di contratto per Folorunsho? Sì”.

Infine, su Gaetano, Mario Rui e Politano: “Ne parliamo dopo il ritiro. Politano? Resta”.