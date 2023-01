Giuffredi attacca: “Nicola non doveva essere riconfermato, si è salvato grazie a un pareggio su un altro campo”

Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe e Grigoris Kastanos, è intervenuto ai microfoni di SudTv per commentare il momento che sta vivendo la Salernitana. I granata hanno esonerato Davide Nicola, ma non è ancora arrivata la fumata bianca per il nuovo tecnico. Proseguono i contatti con Leonardo Semplici, mentre dalla città campana avanza un’ipotesi curiosa: possibile dietrofront e conseguente ritorno di Nicola in panchina. Nel frattempo, le parole dure dell’agente nei confronti dell’ex allenatore della Salernitana: “Nicola non doveva essere confermato la scorsa stagione. Bisogna ricordarsi che si è salvato grazie al pareggio del Venezia col Cagliari. Aveva complicato una grande rimonta. Non sarei ripartito con lui, non lo reputo un allenatore da progetto iniziale in Serie A e adatto a una piazza come Salerno. È un discreto allenatore che può subentrare ad annata in corso. Non discuto su come sono stati gestiti Sepe e Kastanos, ogni allenatore fa le sue scelte”.

Foto: Twitter ufficiale Davide Nicola