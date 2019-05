Giuffredi, agente Hysaj e Mario Rui: “L’intenzione è portarli via da Napoli”

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj e Mario Rui, ha confermato in un’intervista a Radio Marte che i due giocatori difficilmente resteranno a Napoli: “A campionato finito voglio dire la mia su Hysaj e Mario Rui. Per 3 anni Hysaj è stato il miglior terzino, l’ultimo anno di Sarri mi chiama la Juve, ma il calciatore ha detto no perché voleva giocarsi lo Scudetto a Napoli. Poi è vero, nell’ultimo anno ha avuto un calo, ma non è stato l’unico ad aver avuto un calo. Non dico che è colpa di Ancelotti, ma è naturale con un gioco diverso. Mi chiedo perché vengono attaccati solo Hysaj e Rui. L’intenzione è portare via Hysaj e Mario Rui. Hysaj tra un anno va a scadenza e la sua uscita è obbligatoria, ma ritengo sia anche giusto cambiare aria. L’Atletico ha sempre chiesto informazioni, ma non c’è solo l’Atletico. Paratici lo ha visto sempre bene e di certo andrà in un club importante”. Sul portoghese: “In questi due anni credo che abbia fatto cose importanti ma sono state sminuite e questa cosa mi fa male perché mi sarebbe piaciuto vederlo un altro anno a Napoli e poi non credo che il Napoli troverà un terzino più forte di Mario Rui. E’ gusto che cambi aria per quello che si è creato a livello ambientale intorno a lui e ripeto, mi fa male, ma andrà via anche perché le squadre non mancano. Roma, Milan, Torino, ma anche all’estero. Il Benfica è il sogno di Mario Rui”. Dunque, dopo la nostra anticipazione del 30 aprile ora arrivano anche le parole dell’agente dell’albanese: Hysaj-Napoli sarà addio.

Foto: Twitter Napoli