Giuffredi a Sportitalia: “Hysaj? Abbiamo l’accordo con il Valencia. Ora il Napoli…”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Hysaj nel corso di Speciale Mercato, in onda su Sportitalia: “Hysaj può andare al Valencia, ma è ancora tutto in piedi. Noi abbiamo raggiunto l’accordo con Valencia, ora il Napoli dovrà trovare l’accordo col giocatore, ma ci vuole tempo perché è un trasferimento internazionale. Se domani non si trova l’accordo allora resterà a Napoli”. E proprio nelle prossime ore il club partenopeo avrà un incontro con il Valencia per cercare di trovare la giusta quadratura.

Foto: Twitter ufficiale Napoli