Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Saelemaekers. Ammenda per la Roma

Dopo la conclusione della sesta giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni relative ai tre posticipi giocati ieri, Una giornata di squalifica e ammenda di 2mila euro per Alexis Saelemaekers: “doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, al 41° del secondo tempo, mentre usciva dal recinto di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Ammenda di 5mila euro invece per la Roma, “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara contro il Genoa, intonato un coro insultante nei confronti della tifoseria di altra squadra”.

Foto: Instagram Saelemaekers