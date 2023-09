Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Kaba. Multe per Napoli e Empoli. Inibizione per Corsi

Ammende per Napoli(10.000 euro per uso di luce-laser in direzione del portiere avversario) ed Empoli (5.000 euro per il comportamento posto in essere dal suo presidente). Presidente Corsi inibito fino all’8 ottobre, per avere,”al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara parole offensive”.

Foto: twitter Empoli