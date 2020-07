In riferimento alla gara Inter-Torino di ieri sera, posticipo del 32° turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata il difensore dei nerazzurri Diego Godin. Il centrale uruguaiano, ex Atletico Madrid, salterà dunque la prossima gara del’Inter, in programma giovedì sera al Mazza di Ferrara, contro la Spal.

Foto: Godin sito uff Inter