Giudice sportivo, un turno di stop per Gasperini: salterà il Milan

Il Giudice Sportivo ha fermato per una giornata il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Come riportato in un comunicato ufficiale, l’allenatore degli orobici è stato punito per “aver, al 35° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara”. Salteranno un turno anche Mehdi Bourabia (Sassuolo), Ismael Bennacer e Theo Hernandez, entrambi del Milan.

Foto: Gasperini Twitter ufficiale Atalanta