Giudice Sportivo: un turno di stop per Bremer e altri 8. Multa con diffida per Allegri

Il Giudice Sportivo ha da poco reso note in via ufficiale le decisioni al termine della 24^ giornata di Serie A. Sono nove i calciatori squalificati, tutti per una giornata. Si tratta di Bremer (Juventus), Bradaric (Salernitana), Aresti (Cagliari), Juan Jesus (Napoli), Alessio Romagnoli (Lazio), Simone Romagnoli (Frosinone), Adrian Tameze (Torino), Matias Vecino (Lazio), Martinez Quarta (Fiorentina).

Tra i tecnici nessuno è stato squalificato, ma è stata comminata una multa con diffida al mister della Juventus Massimiliano Allegri: “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara”. A lui dunque pena pecuniaria di 10mila euro. Una giornata di stop, infine, anche al preparatore della Vecchia Signora Simone Folletti: “per avere, al 3° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale.”

Foto: Twitter Juventus