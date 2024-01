Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 18esima giornata di Serie A. I giocatori squalificati, tutti per un turno, sono: Maric, Ferguson, Cacace e Locatelli. Tra gli allenatori, squalifica per una giornata (con ammonizione e ammenda di 5000 euro) per il tecnico del Monza, Raffaele Palladino. Squalifica per una giornata e ammonizione invece per Walter Mazzarri.

Foto: logo Serie A