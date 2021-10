Sarà un turno infrasettimanale con quattro assenze importanti in panchina. Dopo le espulsioni di ieri il giudice sportivo ha infatti squalificato per una giornata Jose Mourinho, Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Per i tecnici di Atalanta e Napoli sono state comminate anche due ammende da 5000 euro.