Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Karsdorp e Abraham: salteranno Roma-Inter

Al termine delle quattro partite disputate ieri, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in vista della 16a giornata di Serie A. Due i giocatori che salteranno il prossimo turno ed entrambi della Roma. Si tratta di Rick Karsdorp e Tammy Abraham. Il primo – si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A – “per comportamento non regolamentare in campo”. L’inglese “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Entrambi salteranno dunque Roma-Inter.

FOTO: Instagram Roma