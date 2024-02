Giudice Sportivo: tre i calciatori squalificati per un turno. Ammende per Milan, Napoli e Cagliari

Il Giudice Sportivo ha da poco reso note in via ufficiale le decisioni al termine della 26^ giornata di Serie A. Sono tre i calciatori squalificati, tutti per una giornata. Si tratta di Thomas Thiesson Kristensen dell’Udinese, Daniel Boloca del Sassuolo e Armando Izzo del Monza. Fermato per un turno anche Stefano Firicano, match analyst della Fiorentina “Per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.”

Ammenda, invece, di di € 10.000 al Cagliari “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Stessa sanzione al Milan “per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS” e al Napoli “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere in un settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Foto: Instagram Armando Izzo