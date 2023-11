Giudice Sportivo, tre i calciatori squalificati per la 12a giornata. Sanzionata la Fiesole dopo i cori discriminatori

Sono tre i calciatori squalificati dopo l’ultimo turno di Serie A e che salteranno dunque la prossima sfida di campionato, come comunicato dal Giudice Sportivo della Serie A: Rafael Toloi, espulso contro l’Inter, “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Stop di un turno anche per Christian Kabasele (Udinese) “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)” e Adrien Rabiot (Juventus)” per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

Il Giudice Sportivo dopo i cori di stampo razziale arrivati dagli spalti del Franchi nel corso di Fiorentina-Juventus all’indirizzo di Dusan Vlahovic, Moise Kean e James McKennie “delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

