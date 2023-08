Giudice Sportivo, squalifiche per Maxime Lopez e Hien

Come avviene al termine di ogni giornata di Serie A, è stato pubblicato sul sito ufficiale della Lega il referto del Giudice Sportivo, che ha disposto le squalifiche di Maxime Lopez e Isak Hien. Due giornate per Maxime Lopez “Per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara“. Squalifica anche per Isak Hien dell’Hellas Verona: lo svedese salterà una giornata “Per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“.

