Giudice Sportivo Serie B: stop per 3 giocatori e ammenda per 4 società

Il Giudice Sportivo di Serie B ha decretato le ammende e gli squalificati della 16esima giornata del torneo. Di seguito le decisioni del Giudice che ricadono sui giocatori e sulle società stesse: squalifica per un turno per i seguenti giocatori: Hamza El Kaouakibi (Benevento), Giuseppe Bellusci (Ascoli) e Giuseppe Carriero (Cittadella). Ammenda per le seguenti squadre:

Ammenda di € 4.000,00 al Palermo per avere suoi sostenitori, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio verso il settore occupato ospiti, senza conseguenze lesive;

Ammenda di € 4.000,00 alla Reggina per avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione dei calciatori della avversari, un accendino e una bottiglietta d’acqua;

Ammenda di € 3.000,00 al Pisa per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco

un petardo ed una palla di spugna

Ammenda di € 1.500,00 all’Ascoli per avere, al 7° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala

Foto: Twitter Serie B