Giudice Sportivo Serie B: stangata per Diaw, squalificato anche Balzaretti

A conclusione del turno infrasettimanale di Serie B è arrivato anche il responso del Giudice Sportivo. Batosta per Diaw del Vicenza, squalificato per tre turni “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Nona sanzione); per avere inoltre, al 51° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata all’addome un calciatore della squadra avversaria”. Un turno anche per gli espulsi Diakite (Ternana) e Solini (Como) e i diffidati che hanno ricevuto un cartellino Bellomo (Reggina), Burrai (Perugia), Caligara (Ascoli), Danilo (Parma) e Palumbo (Ternana). Squalificati Gorini, allenatore del Cittadella, “per avere, al 48° del secondo tempo, in segno di protesta calciato una bottiglietta d’acqua” e Balzaretti, ds del Vicenza, “per avere, al 27° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale”.

Per quel che riguarda le ammende, sono tre: 3000 euro per Rigione del Cosenza “per avere, al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”; 10000 euro per il Crotone “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni e tre bottigliette d’acqua che costringevano il Direttore di gara ad interrompere il gioco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”; 6000 euro al Lecce “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: sito Vicenza