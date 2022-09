Giudice Sportivo Serie B, sanzionate Palermo e Ternana. I motivi

Sono giunte le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare valide per la sesta giornata di campionato. Oltre ai due squalificati, sono state sanzionate due società. Si tratta di Palermo e Ternana, multate rispettivamente per 10 mila e 3 mila euro. Ecco il comunicato: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni palloncini gonfiabili che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; per avere inoltre suoi sostenitori, al 22° ed al 33° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo ed al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: Sito Palermo