Giudice Sportivo Serie B: quattro calciatori squalificati

Archiviata la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo. Sono quattro i calciatori che salteranno la ventottesima giornata della cadetteria: Valenti (Parma), Buchel (Ascoli), Gomes (Palermo), Silvestri (Modena). Di seguito la nota ufficiale: “Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 2 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 28 febbraio – 1 marzo 2023 – Ottava giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con

riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. REGGINA

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. CAGLIARI

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPAL

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

GOMES Claudio Amarild (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

SILVESTRI Tommaso (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione)”.

Foto: Logo Serie B