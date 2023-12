Giudice Sportivo Serie B, due turni per Barba. Dieci squalificati per un turno

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato per due giornate Federico Barba del Como per “per avere, al termine della gara, afferrato per i capelli un calciatore avversario”. Stop per un turno invece per Valentin Antov e Matteo Bianchetti (Cremonese), Giuseppe Cuomo (SudTirol), Natan Girma (Reggiana), Giorgio Altare (Venezia), Simone Canestrelli (Pisa), Salim Diakite (Ternana), Ales Mateju (Palermo), Mateusz Praszelik (Cosenza) e Giuseppe Sibilli (Bari).

Foto: Serie B Instagram