Giudice Sportivo Serie B, due gli squalificati per la finale d’andata. Multa per Polito

Il Giudice Sportivo di Serie B ha emesso il comunicato in merito alle squalifiche in vista della finale playoff tra Bari e Cagliari. Per la partita d’andata saranno due gli squalificati, uno per squadra: Giacomo Ricci (Bari) e Alberto Dossena (Cagliari). Oltre i due calciatori è arrivato una multa di 5 mila euro per il direttore sportivo dei pugliesi, Ciro Polito, questa è la motivazione: “Per avere, prima dell’inizio della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e, per essersi, nel corso del secondo tempo, posizionato nel recinto di giuoco dietro la porta della squadra avversaria non essendo iscritto in distinta; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Foto: Logo Serie B