Giudice sportivo Serie B: due giornate per Kargbo del Cesena. Una al tecnico Caserta

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della nona giornata di campionato di Serie B.

Due giornate di stop sono state comminate ad Augustus Kargbo del Cesena dopo la gara contro la Sampdoria “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”. Un turno di squalifica, invece, per Michael Venturi del Cosenza. Stop di una giornata per il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta.

Foto: logo Serie B