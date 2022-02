Giudice Sportivo Serie B: due giornate per Farias, fermati altri sei calciatori

Il Giudice Sportivo di Serie B, terminata la ventiquattresima giornata, ha emesso le proprie sentenze. Spicca la squalifica per due turni di Diego Farias, attaccante del Benevento “per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 50° del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un avversario con uno schiaffo“. Un turno di stop per altri sei calciatori: Cuomo (Crotone), Voca (Cosenza), Boloca (Frosinone), Dell’Orco (Perugia) e Di Mariano (Lecce) e Folorunsho (Reggina).

Foto: instagram Farias