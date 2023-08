Giudice Sportivo Serie B, cinque squalificati. Stangata per Forte

La Lega B ha comunicato le decisioni riguardanti le squalifiche dopo la prima giornata di campionato: “Il Giudice Sportivo ha fermato cinque giocatori al termine della 1a giornata d’andata della Serie BKT 2023/2024. Squalificato per tre turni Francesco Forte (Ascoli), mentre Valerio Di Cesare (Bari), Marcel Buchel (Ascoli), Nicola Falasco (Ascoli) e Mattia Maita (Bari) salteranno il prossimo turno”.

L’Ascoli perderà tre dei suoi uomini, dunque indisponibili per la gara interna contro la FeralpiSalò.

Mano pesante del giudice sportivo su Francesco Forte, reo di “avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco“. Per il calciatore scattano quindi tre turni di squalifica, in attesa di eventuale ricorso da parte della società.