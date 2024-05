Giudice sportivo Serie B: ammenda al Bari. Nove calciatori squalificati per il prossimo turno

Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo la 36a giornata de campionato cadetto. Ammenda al Bari. Nove calciatori squalificati per il prossimo turno

Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’1 maggio 2024 – Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni sul terreno di giuoco

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Gabriele (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LEPORE Franco (Lecco): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SVERKO Marin (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ABIUSO Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BALESTRERO Davide (Feralpisalò): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALO Giacomo (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DAVI Simone (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LOCHOSHVILI Luka (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOUNAS Dimitrios (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

