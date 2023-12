Giudice Sportivo Serie B: 6 gli squalificati. Due giornate a Calò del Cosenza

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quindicesima giornata di Serie B. Giacomo Calò del Cosenza è stato fermato per due turni per aver rivolto un’espressione ingiuriosa al direttore di gara. Sono cinque invece i calciatori squalificati per una giornata: si tratta di Edoardo Pieragnolo della Reggiana, Fabio Depaoli della Sampdoria, Antonioluca Fiordilino della Feralpisalò, Ben Lhassine Kone del Como e Marco Nasti del Bari.

Foto: logo Serie B