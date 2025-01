Giudice Sportivo Serie B: 3 giornate per Calò del Cesena. Squalificato anche Grosso

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 23ª giornata del campionato di Serie B. 3 giornate per Calò del Cesena. Squalificato anche il tecnico del Sassuolo Grosso. Eccole di seguito:

GIOCATORI

Stop di tre giornate per il centrocampista del Cesena, Giacomo Calò dopo il rosso rimediato nel corso del match contro il Bari “per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata il volto di un avversario, provocandogli una fuoriuscita di sangue dal sopracciglio”.

Due, invece, i turni di stop per Marius Marin del Pisa, espulso nelle prime battute del match contro la Salernitana “per avere, al 14° del primo tempo, a giuoco in svolgimento ma con il pallone non a distanza, colpito con un gomito un avversario”.

Una giornata di squalifica, infine, per Adamo del Cesena, Bellemo, Curto e Venuti della Sampdoria, Biraschi del Frosinone, F. Esposito dello Spezia, Marras e Vergara della Reggina, Thorstvedt del Sassuolo e Venturi del Cosenza.

ALLENATORI

Stop di un turno per il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso.

AMMENDE

Sanzione da 4mila euro per Cosenza e Modena, da 2.500 euro per il Sassuolo e da 2mila per il Bari.

