Giudice Sportivo Serie B, 15 i calciatori squalificati per un turno. Fermato anche Castori

Il Giudice Sportivo di Serie B ha da poco reso note in via ufficiale le decisioni al termine della 26^ giornata. Sono quindici i calciatori squalificati, tutti per una giornata. Si tratta di di Iva Gelasvili e Salvatore Elia dello Spezia,Leonardo Sernicola e Michele Castagnetti della Cremonese, Tommaso Biasci, Davide Veroli e Stefano Scognamillo del Catanzaro, Matteo Cotali del Modena, Nahuel Estevez del Parma, Alessandro Fontanarosa del Cosenza, Marius Marin del Pisa, Fabrizio Paghera del Brescia,Petar Stojanovic della Sampdoria e Francesco Zampano del Venezia.

Fermato per un turno, tra i tecnici, anche Maurizio Castori dell’Ascoli “Per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.

Per quanto concerne le ammende, 6.000,00: alla Soc. COSENZA “Per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Ammenda, invece, di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Foto: Twitter Serie B