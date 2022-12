Giudice Sportivo Serie B: 12 squalificati per un turno

Archiviata la diciottesima giornata del campionato di Serie B, arrivano anche le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Ben dodici squalificati in vista del prossimo turno, tutti per una giornata: Davide Adorni (Brescia), Andrea Danzi (Cittadella), Marcos Curado (Perugia), Christian Dalle Mura (SPAL), Francesco Di Tacchio (Ternana), Salvatore Esposito (SPAL), Nicola Falasco (Ascoli), Fran Karacic (Brescia), Ionut Nedelcearu (Palermo), Romano Perticone (Cittadella), Przemyslav Wisniewski (Venezia) e Giovanni Zare (Südtirol), Una giornata anche per Antonio Chimenti (SPAL), Simone Vergassola (Bari) e Fabio Pecchia (Parma). Infine, ammenda di € 2.500,00 al Parma, e ammenda di di € 1.500,00 a Cosenza e Pisa.

Foto: Serie B Logo