Giudice Sportivo Serie B: 11 squalificati per un turno

Sono in tutto 11 i giocatori fermati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie B dopo il 21° turno di serie B

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso

di una chiara occasione da rete.

BELLOMO Nicola (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

NDOJ Emanuele (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARRARO Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

CHIARELLO Riccardo (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRONE Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

120/281

OKOLI Memeh Caleb (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

PROIA Federico (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

SERNICOLA Leonardo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

Foto: Logo Serie B