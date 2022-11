Dopo le gare della quindicesima giornata, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata Antonio Candreva della Salernitana, Alessandro Buongiorno del Torino e Filip Djuricic della Sampdoria. I tre giocatori non saranno dunque a disposizione dei rispettivi allenatori alla ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale.