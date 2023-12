Giudice Sportivo Serie A, otto giocatori squalificati per la 16a giornata

Il Giudice Sportivo ha comunicato l’elenco dei giocatori squalificati dopo la 15esima giornata di Serie A che si è conclusa nella serata di ieri. L’attesa era tutta per la decisione su Romelu Lukaku dopo il rosso diretto all’attaccante della Roma nella sfida contro la Fiorentina di domenica sera. Di seguito il comunicato: “CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

FAZIO Federico Julian (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara, una critica irrispettosa avvicinandosi al Quarto Ufficiale in modo scomposto.

CALABRIA Davide (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZALEWSKI Nicola (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FONSECA FERREIRA Joao Diogo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONZALEZ CANELLAS Joan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

