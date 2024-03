Giudice Sportivo Serie A: non solo le 4 giornate a D’Aversa, squalificato per un turno anche Henry. Tutte le decisioni

Il Giudice Sportivo ha reso note in via ufficiale le decisioni al termine della 28^ giornata di Serie A. Stangata per l’ex tecnico del Lecce Roberto D’Aversa, squalificato per quattro giornate “Per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente”. Un turno di stop anche per l’attaccante dell’Hellas Verona Thomas Henry: “Per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione”. Per il resto sono nove squalificati (tutti per un turno): Fazzini, Bonaventura, Sabelli, Guendouzi (in attesa di ricorso), Banda, Kastanos, Doig, Thorstvedt.

Foto: Twitter Hellas Verona