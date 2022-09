Giudice Sportivo Serie A: maxi-multa per il Milan. Sanzionate altre tre società

Oltre ai turni di squalifica per Di Maria e Brozovic, ben quattro squadre sono state sanzionate dal Giudice Sportivo. Come si legge sul comunicato apparso sul sito della Lega, si tratta di Milan, Cremonese, Inter e Udinese. Ai rossoneri la multa più salata, di 15 mila euro, per “avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere, inoltre, al 10° del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta di plastica semipiena e nel recinto giuoco un accendino e una moneta”. Le altre tre società, invece, sono state sanzionate a causa del lancio di un fumogeno (Cremonese, multa di 3000 euro), di una bottiglietta di plastica (Inter) e di un bicchiere di plastica (Udinese). Queste ultime due dovranno pagare una sanzione di 2000 euro.

Foto: Milan Twitter