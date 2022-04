Giudice Sportivo Serie A: mano pesante su Medel, le decisioni

Attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A, apprendiamo come di consueto le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno di campionato. Due giornate a Medel, che dopo il complicato episodio da VAR di Juventus-Bologna aveva protestato duramente con l’arbitro Sacchi, rimediando un’espulsione a causa di due gialli in pochi secondi. Fermati per un turno i suoi compagni Soumaoro e Arnautovic, oltre a Fuzato e Zaniolo (Roma), Djuric e Mazzocchi (Salernitana), Haps e Kiyine (Venezia), Lovato (Cagliari), Koulibaly (Napoli), Molina (Udinese). Capitolo Ammende: 10 mila euro a Genoa e Verona, 2 mila all’Udinese.

Foto: Twitter Bologna