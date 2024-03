Giudice Sportivo Serie A: due giornate di squalifica a Guendouzi, una a Leao e Vlahovic. Due giornate a Juric e una a Sarri

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni,

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce,

Milan, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)

b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori,

nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex

art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso

della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e un accendino;

sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al

12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco;

sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al

petto e alla schiena un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA

DI € 5.000,00

MARUSIC Adam (Lazio): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto

un’espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di

gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EBOSELE Festy (Udinese): doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario.

PELLEGRINI Luca (Lazio): doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario.

RICCI Samuele (Torino): doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA

DI € 1.500,00

SOUZA SILVA Walace (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELTRAN Lucas (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali

di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan): per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FLORENZI Alessandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HOLM Emil Alfons (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRISTENSEN Rasmus Nissen (Roma): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VLAHOVIC Dusan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA GIÀ DIFFIDATO

(QUINTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 15.000,00

JURIC Ivan (Torino): ammonizione (Quinta sanzione); per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GIÀ DIFFIDATO

(QUINTA SANZIONE)

SARRI Maurizio (Lazio)

