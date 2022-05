Giudice sportivo Serie A: due giornate a Kiyine e una a Colley con multa

Archiviata la 37°giornata di campionato il Giudice sportivo ha reso noti gli squalificati che salteranno l’ultima di campionato. Ad avere la peggio è stato Kiyine che dovrà saltare due giornate per il calcio nelle zone genitali di Pellegrini, mentre Colley salterà una giornata e in più ha ricevuto una multa di 10mila euro per frasi irriguardose contro l’arbitro.

Gli altri squalificati per un turno sono: Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Hellas Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Okereke e Vacca (Venezia)

Foto: Twitter Venezia