Giudice Sportivo, quattro squalificati dopo la 18ª giornata. La decisione su Fonseca

Ieri sera con Bologna-Hellas Verona è terminata la giornata numero diciotto. Oggi sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo. Quattro sono gli squalificati per la prossima giornata di campionato: Pobega (Bologna), Pablo Mari (Monza), Locatelli (Juventus), Goldaniga (Como). Al giocatore del Bologna è stata data anche una multa di 10.000€ in seguito alla manata data sul volto di un avversario. Ammenda di 1500€ per il centrocampista della Juve poiché ha protestato una decisione arbitrale da capitano della squadra.

A Fonseca sono state date due giornate e una multa pecuniaria di 5000€ che dovrà scontare non appena tornerà a sedersi su una panchina di una squadra di Serie A. La ragione sono le numerose proteste fatte in seguito ad una decisione arbitrale e ha affermato un'”espressione ingiuriosa” ai danni del Quarto Uomo dopo l’espulsione.

Squalificati anche Paolo Bonetti (Roma) “per avere, al 27° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale” e Stefano Citterio (Fiorentina) “per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.”

Foto: Sito Lega Serie A