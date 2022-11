Giudice Sportivo, otto squalificati in Serie A. Una giornata per Ivan Juric

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito alla 12esima giornata di Serie A, ha squalificato per un turno Dimitrios Nikolaou (Spezia), Pawel Dawidowicz (Verona), Armand Lauriente (Sassuolo), Federico Ceccherini (Verona), Isak Hien (Verona), Karol Linetty (Torino), Sergej Milinkovic–Savic (Lazio), Valerio Verre (Sampdoria). Squalifica per una giornata e ammenda di 5mila euro per l’allenatore del Torino Ivan Juric “per avere al 25′ del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione irrispettosaa agli Ufficiali di gara”.