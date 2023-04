Giudice Sportivo, multe per Lazzari e Sarri per atteggiamento antisportivo verso i tifosi dello Spezia

Il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla trentesima giornata di Serie A. In casa Lazio è stata confermata la squalifica ai danni di Danilo Cataldi che salterà dunque la prossima gara contro il Torino. Convalidate poi le ammonizioni per Alessio Romagnoli, è la terza per lui, Marcos Antonio e Matteo Cancellieri che entra ufficialmente in diffida. Il giudice ha disposto il pagamento di un’ammenda pari a cinquemila euro da parte di Manuel Lazzari e Maurizio Sarri. Il primo ’per avere al 46° del secondo tempo, in occasione del parapiglia che si era generato, lanciato dalla panchina una bottiglietta di plastica in direzione del settore occupato dai sostenitori avversari senza colpire nessuno”, mentre il secondo ‘per avere al 44° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi”.

Foto: twitter Lazio