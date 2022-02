Giudice Sportivo: due turni e 20mila euro di ammenda per Mourinho. Pinto out fino all’8 marzo

Il 2-2 casalingo contro il Verona lascia strascichi pesanti per la Roma, che deve fare i conti con alcune squalifiche. Mourinho, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, rimarrà lontano dalla panchina contro Spezia e Atalanta a causa delle frasi rivolte all’arbitro Pairetto e al gesto ormai noto della telefonata. Per il tecnico portoghese anche 20mila euro di ammenda, ma non è finita qui perché due turni di squalifica sono stati comminati pure al vice Nuno Santos. Colpito dalla raffica di squalifiche il direttore generale giallorosso Tiago Pinto, fermato fino all’8 marzo.

Foto: Twitter Roma