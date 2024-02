Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Jovic. Per Fabiani inibizione fino al 20 marzo 2024

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla venticinquesima giornata di Serie A. Saranno cinque gli squalificati per la ventiseiesima giornata. Oltre a Luka Jovic sono stati fermati Gyasi, Dorgu, Pongracic e Di Lorenzo. Questa è la decisione per Jovic: il serbo, dopo il rosso e il fallo di reazione su Izzo, è stato squalificato per due giornate “per avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria”. Per quanto riguarda Lazio–Bologna, stangata per il direttore sportivo Fabiani che sarà inibito fino al 20 marzo 2024 per “avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato l’operato arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso e intimidatorio; al rientro negli spogliatoi reiterava tale comportamento spingendo, inoltre, leggermente il Direttore di gara all’altezza della spalla.”

Foto: sito uff salernitana