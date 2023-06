Giudice Sportivo, Brescia-Cosenza 0-3 a tavolino. Due gare a porte chiuse per “le Rondinelle”

Il Giudice Sportivo si è espresso sui fatti relativi a quanto accaduto nel finale di ritorno dei playout e nel dopo gara di Brescia-Cosenza. Al club di Cellino è stata inflitta la sanzione della sconfitta a tavolino del match per 0-3 e l’obbligo di giocare due partite a porte chiuse al Rigamonti nella prossima stagione. Squalificati anche Karacic per tre giornate e Labojko per una.

Foto: sito Brescia