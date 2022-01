Giudice Sportivo: Bologna-Inter sarà recuperata

La Lega Serie A conferma: Bologna-Inter verrà rigiocata. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea per la mancata disputa di Bologna-Inter lo scorso 6 gennaio. “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.

Il 31 gennaio si decide sulle altre tre partite rinviate, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese.

Foto: Twitter Bologna