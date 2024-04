Giudice Sportivo, ammenda di 3000 euro all’Inter per cori dei propri tifosi contro Theo Hernandez

Il giudice sportivo di Serie A, ha sanzionato l’Inter con 3000 euro di ammenda perchè propri tifosi hanno intonato cori offensivi contro Theo Hernandez nella gara di domenica contro il Torino.

Di seguito tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e numerose bottigliette semi-piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette e bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversa- ria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi so- stenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Foto: twitter Inter