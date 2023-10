Giudice Sportivo: 15mila euro di multa al Milan per i petardi dei tifosi al Maradona. 5mila all’Inter per cori contro Lukaku

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato l’Inter con 5mila euro di multa per i cori contro Romelu Lukaku in occasione di Inter-Roma. In particolare, l’ammenda è stata comminata al club nerazzurro “per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”.

Multe anche per Milan e Napoli. I rossoneri sono stati sanzionati con 15mila euro per il lancio di 2 fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’arbitro per più di un minuto. La sanzione, inoltre, è scattata per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco e per un coro dei tifosi nei confronti dei sostenitori del Napoli. Multa di 12mila euro per il Napoli per il lancio da parte dei tifosi partenopei di 5 fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai tifosi del Milan. La multa è inoltre scattata perché il lancio di fumogeni ha causato l’interruzione della partita per più di un minuto e per il lancio di un fumogeno e di 2 bottigliette di plastica nel recinto di gioco.

Foto: Instagram Roma